Beşiktaş-Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş ilk maçında 3-2 yenildiği TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde ağırlayacak.

Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma ASpor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Lens ve Dorukhan maç kadrosunda yoklar. Elneny ise kart cezalısı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül,Vida, Roco, Rebecho, Oğuzhan Özyakup, Atiba, NKoudou, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.

Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote.