Beşiktaş, Erzurumspor'a hazırlanıyor

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic idmana katılmadı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı.

Antrenman, minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.