1 Boateng ilk maçında topukla gol attı Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng, Gaziantep maçında harika bir gole imza attı.

2 Beşiktaş, evinde Gaziantep'i mağlup etti Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep'i sahasında 3-0 mağlup etti.

3 Konyaspor yine kazanamadı Son 13 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Konyaspor, evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

4 Veysel Oran Divan Kurulu'nda kendini kaybetti Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetti ve yere atladı.

5 Odion Ighalo kadro dışı bırakıldı İkinci yarı hazırlıklarına başlayan Manchester United'da yeni transfer Odion Ighalo, koronavirüs şüphesiyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

6 Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov, Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'yla görüştü.

7 Ali Koç: Trabzonspor devletten destek alıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor hakkında söylediği sözlerin arkasında olduğunu ifade etti.

8 Fenerbahçe'nin toplam borcu Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu açıkladı.

9 Sneijder'in kilo problemi Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde RTV Utrecht'te yorumculuk yaptı. Hollandalı eski yıldızın fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.