Beşiktaş, F.Bahçe ve Quaresma PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 3 kırmızı kartın çıktığı derbi sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilenler belli oldu.

İKİ TAKIM VE QUARESMA PFDK'LIK

Beşiktaş, saha olayları, çirkin ve kötü tezahüt, Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahüt ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, siyah-beyazlı takımın Portekizli futbolcusu Quaresma, kural dışı hareketi ve saldırı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,





BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."