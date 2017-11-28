Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'lık oldu. 28.11.2017 - 17:25

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Google+'da paylaş Yorum Yap Tweet Yorum Yap Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle; EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Facebook'ta paylaş

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