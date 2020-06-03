Beşiktaş, F.Bahçelilere de koltuk satacak

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran'da seyircisiz olarak geri dönecek.

Futbol kulüpleri de verilen seyircisiz oynama kararının üzerine maket taraftar projelerini başlatmıştı. 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla yola çıkan Beşiktaş'tan ise bir yeni hamle daha geldi.

DERBİDE FENERBAHÇE TARAFTARLARI DA OLACAK

Siyah-beyazlı kulüp, ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada, misafir takım tribününde sarı-lacivertli taraftarlara da yer vermeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Kanarya'ya da 'Ruhumuz Yeter' kampanyasından koltuk satacak.

MAKETLER HATIRA OLARAK VERİLECEK

Siyah-beyazlı kulüp, "Ruhumuz Yeter" kampanyası kapsamında 129 lira karşılığında 4 maçlık koltuk satın alan taraftarlara özel bir jestte bulunacak.

Buna göre Süper Lig'in sonunda fotoğraflı maketler, talepte bulunan taraftarlara hatıra olarak verilecek. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli taraftarlara da satın alacakları koltuklara yerleştirilecek fotoğraflı maketlerini hediye edecek.