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Beşiktaş Fellaini için yeniden devrede

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, Fellaini'nin menajeriyle yeni bir görüşme yaptı.

Beşiktaş Fellaini için yeniden devrede
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UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sezon sonu bitecek olan Beşiktaş kadro planlamasına şimdiden başlamış durumda. Öncelikle sözleşmesi sona erecek olan isimlerle ilgilenen siyah-beyazlılar gözünü Marouane Fellaini'ye çevirdi.

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Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun menajer Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenildi.

İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini'nin transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Manchester United'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

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