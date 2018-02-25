Derbinin galibi Beşiktaş

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
F.BAHÇE FERNANDAO İLE ÖNE GEÇTİ
Mücadele son derece hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk golünü bulan taraf Fenerbahçe oldu. Ofsayt tartışmalarının yaşandığı pozisyonda Fernadao'nun 8. dakikada attığı golle öne geçen Fenerbahçe, Beşiktaş'a ilk yarıda gol atma şansı tanımadı.
Ofsayt ve penaltı tartışmaları içinde geçen ilk 45 dakikayı Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.
BEŞİKTAŞ QUARESMA'YLA GERİ DÖNDÜ
İkinci yarının ilk düdüğüyle rakip kalede baskı kuran Beşiktaş, bir korner organizasyonuyla skora denge getirdi. 49. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında Vida'nın güzel kafa vuruşuyla maç 1-1 oldu.
Vida'nın golünden sonra maçtaki kontrolü tamamen eline alan Beşiktaş, karşılaşmanın 78. dakikasında öne geçti. Portekizli yıldız Quaresma'nın trivela vuruşuyla skor 2-1'e geldi.
Oynadığı futbolla sahanın en iyisi olan Quaresma maçın son dakikasında şık bir gol daha attı. Dar açıdan sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Quaresma, siyah-beyazlı ekibe 3-1'lik galibiyeti getirdi.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI, YARIŞTA KALDI
Beşiktaş, şampiyonluk için son derece önemli olan maçta Fenerbahçe'yi yenerek puanını 44'e çıkardı. Bu sonucun ardından Beşiktaş'la Fenerbahçe aynı puana gelirken, siyah-beyazlı ekip rakibini averajla geride bıraktı.