1 Milyon Üye projesinde 50 bin üyeye ulaşıldı

Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

1 Roma'da Milan zaferi İtalya Ligi'nin 26. haftasında Roma evinde Milan'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Milano ekibi ikinci yarıda galibiyete uzandı.

2 Quaresma: Attığım trivela çok önemliydi Attığı 2 golle Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren Ricardo Quaresma maç sonunda yaptığı açıklamada "Attığım trivela benim için her zaman çok özel olacak" dedi.

3 Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın gollerinde faul var Fernandao'nun attığı golün ofsayt olduğunu belirten Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü gollerinde de kendilerine faul yapıldığını ifade etti.

4 Şenol Güneş: Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu herkese gösterdik."dedi.

5 Fikret Orman ve yöneticilerden galibiyet pozu Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbinin ardından Başkan Fikret Orman ve yöneticiler galibiyetin keyfini çıkardı.

6 Beşiktaş'ın galibiyet şarkısı Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe galibiyetini statta çalınan "Mini mini bir kuş" şarkısıyla kutladı.

7 Rıdvan Dilmen tartışılan iki pozisyonu yorumladı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fernandao'nun attığı gol için ofsayt, Quaresma'nın yerde kaldığı pozisyonun ise penaltı olduğunu ifade etti.

8 Demba Ba Göztepe'ye 3 puanı getirdi Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Sivasspor'u Demba Ba'nın attığı harika golle 1-0 mağlup etti.

9 Derbinin galibi Beşiktaş Süper Lig'in 23. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş rakibiyle puanını eşitledi, zirveye tutundu.