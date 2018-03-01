Beşiktaş-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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89' Beraberlik golünü bulan Beşiktaş, öne geçmek için baskısını artırdı. Fenerbahçe ise bu dakikalarda kapanıyor.

82' GOL... Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (Talisca)

76' Fenerbahçe'de Volkan Demirel ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

73' Kanatlardan gelen Beşiktaş, önemli pozisyonlar buluyor. Fenerbahçe ise kontra atak arıyor.

65' Beraberlik golünü bulmak için ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, zaman zaman savunmasında boşluklar veriyor.

60' Oyunun ikinci yarısı sürekli çalan faul düdükleri ve yüksek tansiyon nedeniyle sık sık duruyor.

52' KIRMIZI KART! Quaresma direkt kırmızı kart gördü.

50' Beşiktaş ikinci yarının ilk dakikalarında oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

45+2 GOL... Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe (Şener)

44' KIRMIZI KART! Alper otuk ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

42' Talisca'nın penaltı noktasından vuruşunda Volkan gole izin vermedi, dönen topta Lens'in vuruşu Skrtel'e çarpıp dışarı gitti.

38' Caner Erkin ceza alanı dışından vurdu, top direkten döndü.

30' Mücadelenin bu bölümünde iki takım da karşılıklı ataklar geliştiriyor.

22' Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortası kafalardan sekti, Negredo'nun gelişine vuruşunda top farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

17' GOL.... Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Soldado)

Fenerbahçe'nin beraberlik golü gecikmedi. Mehmet Topal'ın ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 1-1'lik eşitliği yakaladı.



14' GOL.... Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Negredo)

Beşiktaş derbide golü buldu. Talisca'nın sol kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu, kaleci Volkan'ı geçti ve boş kaleye topu gönderdi.



10' Fenerbahçe bu dakikalarda daha fazla pas yapan taraf. Siyah-beyazlılar ise orta alanda kapılan toplarla oyun kurmaya çalışıyor.

3' Caner ceza alanı dışından vuruşunu yaptı, Volkan Demirel rahatlıkla topu kontrol etti.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Pazar günü Süper Lig'de karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 günlük aranın ardından bu kez kupada kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado