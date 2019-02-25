Beşiktaş-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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3' Fenerbahçe'de Skrtel'in müdahalesi sonrasında Kagawa yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, daha sakin olması yönünde Skrtel'i uyardı.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
Haftanın maçı geldi çattı...
2019 yılının ilk derbisinde bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Derbinin hakemi Bülent Yıldırım.
Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp zirve takini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe ise Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı ve ligin geri kalanı için moral depolamayı istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado