Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 23, 24, 25 ve 26. hafta programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maç programları açıklandı.
Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe ilk maçı ise 1 Mart Perşembe günü oynanacak.
İşte kritik tarihler:
SPOR TOTO SÜPER LİG
23. Hafta
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)
24. Hafta
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)
26. Hafta
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ
1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)