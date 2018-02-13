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Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin tarihleri belli oldu

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin tarihleri açıklandı.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 23, 24, 25 ve 26. hafta programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maç programları açıklandı.

Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe ilk maçı ise 1 Mart Perşembe günü oynanacak.

İşte kritik tarihler:

SPOR TOTO SÜPER LİG

23. Hafta
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park) 

24. Hafta
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)

26. Hafta
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ
1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

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