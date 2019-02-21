Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ, YILDIRIM'LA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'la alt sıralardan kurtulmaya çalışan Fenerbahçe arasındaki dev derbiyi deneyimli hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip Yıldırım'ın yönettiği son 10 maçta 9 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise Yıldırım'ın düdük çaldığı son 10 maçta 6 kez kazanırken, 3 defa mağlup oldu, 1 mücadeleden de beraberlikle çıktı.

Deneyimli hakem daha önce 1 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yönetti. 2014-2015 sezonunda oynanan karşılaşmada gülen taraf deplasmanda 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Haftanın maç progamı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler:

Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım