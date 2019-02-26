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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dünya basınında

Dünyanın önemli spor gazeteleri, 3-3 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı. İngiliz BBC Sport, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi" dedi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dünya basınında
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

3-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmaya sarı-lacivertliler, efsane bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan bu derbi dünya basınında da geniş yer buldu.

İşte derbiyle ilgili atılan manşetler:

ÇILGIN FENERBAHÇE

BBC Sport (İngiltere): Fenerbahçe, Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi.

 

Daily Mail (İngiltere): Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe: Dramatik İstanbul derbisinde, ev sahibi 3 gollük avantajını koruyamadı.

L'Equipe (Fransa): Beşiktaş'ta mucizevi anlar! Fenerbahçe dipten çıktı...

France Football (Fransa): Fenerbahçe, Beşiktaş'ta mucizeye imza attı!

AD (Hollanda): Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı çılgın şekilde geri döndü!

Pro Sport (Romanya): İstanbul'da çılgın derbi! Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe sansasyonel bir geri dönüş yaptı.

Sports (Fransa): Valbuenalı Fenerbahçe'den çılgın bir maç!


İSTANBUL'DA ŞOV

Complete Sports Nigeria (Nijerya): Moses devrede kenara geldi; Fenerbahçe, dramatik İstanbul derbisinde savaşarak Beşiktaş ile berabere kaldı...

Complete Sports Nigeria (Nijerya): Moses devrede kenara geldi; Fenerbahçe, dramatik İstanbul derbisinde savaşarak Beşiktaş ile berabere kaldı...

Tutto Mercato (İtalya): İstanbul'da şov! Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı, Zajc gol attı...

All Nigeria Soccer (Nijerya): Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralanan Moses, İstanbul derbisinde bekleneni veremedi, devre arasında kenara geldi.

Match TV (Rusya): Zenit'e Avrupa Ligi'nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0'dan 3-3'e getirdi.


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