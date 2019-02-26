Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dünya basınında

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
3-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmaya sarı-lacivertliler, efsane bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirdi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan bu derbi dünya basınında da geniş yer buldu.
İşte derbiyle ilgili atılan manşetler:
ÇILGIN FENERBAHÇE
BBC Sport (İngiltere): Fenerbahçe, Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi.
Daily Mail (İngiltere): Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe: Dramatik İstanbul derbisinde, ev sahibi 3 gollük avantajını koruyamadı.
L'Equipe (Fransa): Beşiktaş'ta mucizevi anlar! Fenerbahçe dipten çıktı...
France Football (Fransa): Fenerbahçe, Beşiktaş'ta mucizeye imza attı!
AD (Hollanda): Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı çılgın şekilde geri döndü!
Pro Sport (Romanya): İstanbul'da çılgın derbi! Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe sansasyonel bir geri dönüş yaptı.
Sports (Fransa): Valbuenalı Fenerbahçe'den çılgın bir maç!
İSTANBUL'DA ŞOV
Complete Sports Nigeria (Nijerya): Moses devrede kenara geldi; Fenerbahçe, dramatik İstanbul derbisinde savaşarak Beşiktaş ile berabere kaldı...
Complete Sports Nigeria (Nijerya): Moses devrede kenara geldi; Fenerbahçe, dramatik İstanbul derbisinde savaşarak Beşiktaş ile berabere kaldı...
Tutto Mercato (İtalya): İstanbul'da şov! Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı, Zajc gol attı...
All Nigeria Soccer (Nijerya): Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralanan Moses, İstanbul derbisinde bekleneni veremedi, devre arasında kenara geldi.
Match TV (Rusya): Zenit'e Avrupa Ligi'nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0'dan 3-3'e getirdi.