Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favori hakemi

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak dev karşılaşma öncesi, herkes maçı yönetecek olan hakemi merak ediyor.

Bilindiği gibi Süper Lig'de derbilerin favori iki hakemi vardır; Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus.

Ancak geçtiğimiz hafta her iki hakem de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetti. Atama tekniğine göre bir hakem aynı takımın maçlarına üst üste atanmıyor. Yani bu demek oluyor ki Çakır ve Aydınus alternatifler arasında yok.

EN BÜYÜK FAVORİ BÜLENT YILDIRIM

MHK'nın derbiyi büyük ihtimalle Bülent Yıldırım'a vereceği öğrenildi. Kurulun düşük ihtimal de olsa bir diğer alternatifi ise Mete Kalkavan.