Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak olan dev karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

G.SARAY-F.BAHÇE DERBİSİNİ YÖNETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanan Chelsea-Barcelona maçındaki başarılı yönetimiyle tam not alan Çakır, ligin kaderini etkileyecek derbide de düdük çalacak.

Cüneyt Çakır, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çalmıştı. Çakır, kararlarıyla iki camia tarafından da oldukça eleştirilmişti.

BEŞİKTAŞ ÇAKIR'LA KAZANAMIYOR

Cüneyt Çakır bugüne kadar kariyerinde 4 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Fenerbahçe, Cüneyt Çakır'ın yönettiği Beşiktaş derbilerinde bugüne kadar 2 galibiyet 2 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Galatasaray - Bursaspor | Bülent Yıldırım

Alanyaspor - Trabzonspor | Serkan Çınar

Başakşehir - Gençlerbirliği | Ümit Öztürk

