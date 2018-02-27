Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin ardından bu kez Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

HAKEM FIRAT AYDINUS

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ligde 3-1 yendiği maçın ardından iki ezeli rakip bu kez Türkiye Kupası'nda karşılaşlıyor. Yarı final ilk maçı 1 Mart Perşembe günü oynanacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

(Alanyaspor-Konyaspor maçında yardımcısını fırçalayan Fırat Aydınus uzun süre gündemden düşmemişti)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü oynanacak yarı final ilk maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak derbide görev yapacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.

Lig pazar günü oynanan karşılaşmayı Cüney Çakır yönetmiş ve kararlarıyla eleştirilmişti.

10 MAÇTA İKİ TAKIM DA 4'ER KEZ KAZANDI

Fırat Aydınus, daha önce 10 defa Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti. Bu 10 maçta iki takım da 4'er kez galip gelirken 2 maç berabere sonuçlandı.

İşte Aydınus'un yönettiği derbiler;

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2

Beşiktaş -Fenerbahçe: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1