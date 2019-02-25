Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haftanın maçı geldi çattı...
2019 yılının ilk derbisinde bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Vida
Mirin
Adriano
Atiba
Dorukhan
Lens
Kagawa
Caner
Burak
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Sadık
Skrtel
Hasan Ali
Mehmet Topal
Jailson
Dirar
Tolgay
Moses
Soldado