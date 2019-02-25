1 Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörü de zafer planını belirledi.

2 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

3 Chelsea M.City maçında Sarri çıldırdı Manchester City, Chelsea'yi penaltılarda yenerek İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürdü. Kepa'nın, uzatmaların son dakikalarında oyundan çıkmayı reddetmesi maça damgasını vurdu.

4 Fatih Terim'den fikstür tepkisi G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanılan Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır" diyerek TFF'ye tepki gösterdi.

5 Başakşehir, Bursaspor karşısında hata yapmadı Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve puan kaybı yaşamadı.

6 Aatıf Ç.Rizespor'da kendini buldu Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a gönderdiği Aatif Chahechouhe, yeni takımıyla çıkışa geçti. Faslı oyuncu son 2 maçında 2 gol attı.

7 Galatasaray son dakikada kazandı Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u 90+5. dakikada Mitroglou'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

8 Ankaragücü'nün hocası gol sevincinde sakatlandı Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurumspor karşısında gelen son dakika golüne sevindiği esnada bir oyuncusunun dirsek darbesiyle sakatlık geçirdi.

9 Galatasaray'ın listesindeki 2 futbolcu Devre arasında scoutlar tarafından önerilen Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, yaz transfer döneminde aynı politikayı izlemeye devam edecek.