Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Manuel Fernandes'i yeniden renklerine bağlıyor.

MAAŞI 1.1 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun yıllık 1.1 milyon euro alacağı öğrenildi.

2010-2011 sezonunun devre arasında İspanya'nın Valencia takımından Beşiktaş'a transfer olan Fernandes, 2014'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine gitmişti

Orman: Fernandes'in aldığı parayı kendisine helal etmiyorum ViDEO

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Öte yandan yaşanan bu transfer gelişmesi üzerine akıllara Başkan Fikret Orman'ın yıllar önce Portekizli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamalar geldi.

Fernandes'i zamanında satmadıkları için çok büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen Orman, “Bu konuda kendime hep kızarım. Keşke satsaydık. Bize hiç bir katkısı oymadı. Aldığı paranın karşılığını vermedi. Bu kulüp ona dünyanın parasını verdi ama o oynamadı. O paranın hepsi haram zıkkım olsun. Yedi yetimin hakkı var o parada. Nasıl helal edebilirim ki?" demişti.