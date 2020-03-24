Beşiktaş feshedelim dedi, Lens vazgeçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de ligler askıya alınmıştı.
Yaşanan gelişmenin ardından bazı yabancı oyuncular ülkelerine dönmek istediklerini yönetimlere iletmiş, ancak tedbir nedeniyle izin çıkmamıştı.
Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı oyuncu Jeremain Lens ise kulüpten olumsuz yanıt almasına rağmen gitmek istemekte ısrar edince siyah-beyazlılardan, ''Obi Mikel örneğinde olduğu gibi sözleşmeni fesh edersen, gidebilirsin'' cevabını alınca, işler değişti.
PARAYI GÖZDEN ÇIKARAMADI
32 yaşındaki Hollandalının, bu restin kendisine iletilmesinin ardından İstanbul’da kalma kararı aldığı öğrenildi.
Beşiktaş’tan yıllık 2.2 milyon euro maaş alan Hollandalı kanat oyuncusunun, siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.