Beşiktaş, Fortuna Sittard Kulübü ile anlaşma yaptı

Beşiktaş, Fortuna Sittard Kulübü ile kardeş takım oldu.

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen imza törenine; Beşiktaş'ın Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Fortuna Sittard Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanı Işıtan Gün ve CEO’su Ivo Pfennings katıldı.

Altyapı çalışmalarına hız veren siyah beyazlılar, bu alanda Avrupa’da önemli başarılara imza atan Fortuna Sittard Kulübü ile yaptığı iş birliği neticesinde genç yetenekleri; süreçleri tanımlanmış, istikrarlı ve ölçülebilir bir sistem dahilinde Beşiktaş Futbol Akademesi'ne kazandırmayı hedefliyor.