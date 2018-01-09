Beşiktaş Fransız golcüye teklif yaptı

Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, Olivier Giroud'yu renklerine bağlamak için temasa geçti.

Larin transferini ücret ödemeden bitiren Beşiktaş'ta gözler Giroud'ya çevrildi. Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak isteyen siyah-beyazlılar Fransız yıldıza teklif götürdü.

ASIL TRANSFER GİROUD OLACAK

İngiliz basını son dönemde Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Bu yüzden Giroud’nun Beşiktaş’a sıcak baktığını bildirildi. Beşiktaş cephesinden ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, Başkan Fikret Orman’ın görüştüğü bilgisi geldi.

Cenk Tosun'un transferi için İngiltere'ye giden Fikret Orman, "Buraya sadece Cenk için gelmedik, aynı zamanda takıma takviye yapacağız, görüşmelerimizi sürdürüyoruz." açıklamasını yapmıştı.