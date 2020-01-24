Beşiktaş'ta, futbol direktörü Ali Naibi'yle yollar ayrıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.
Bu görüşmede Avcı detaylı bir rapor verdi. Avcı ile Çebi arasındaki görüşmeye Burak Yılmaz da katıldı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Beşiktaş'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin sebebi masaya yatırıldı. Burak Yılmaz'ın ardından Atiba Hutchinson da toplantıya katıldı.
YOLLAR AYRILDI
Yapılan toplantının ardından Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.