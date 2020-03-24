Beşiktaş futbolcularının tamamının testleri negatif çıktı

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mert, "Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz, çok zor şartlar altındayız" dedi.

Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini, koronavirüsün önüne koyduğu iddia etti. 33 yaşındaki kaleci, "Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. Ancak işler daha da karıştı" dedi.

Muslera: Din ile ilgili olumsuz bir yorum yapmam

Bir dönem Trabzonspor ve BB Erzurumspor forması giyen Yusuf Duruk, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan ateş sonucu şehit oldu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve futbolculara yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

1 Muslera'dan Erdoğan'a koronavirüs eleştirisi Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini, koronavirüsün önüne koyduğu iddia etti. 33 yaşındaki kaleci, "Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. Ancak işler daha da karıştı" dedi.

2 Buse Terim: Babam şu anda iyi Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.

3 TFF'nin geçmiş olsun mesajına büyük tepki Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.

4 Doktoru, Terim'in sağlık durumu hakkında konuştu Galatasaray kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok" dedi.

5 Muslera: Din ile ilgili olumsuz bir yorum yapmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği röportaj hakkında bir açıklama yapan Fernando Muslera, "Kullandığım sözler tamamen yanlış anlaşılmış" dedi.

6 Fatih Terim, dünya basınında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dünya basını ise manşetlerine Terim'i taşıdı...

7 Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.

8 Beşiktaş feshedelim dedi, Lens vazgeçti Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens'in ısrarlarına yönetimden, 'Mikel gibi feshedersen, gidebilirsin' yanıtı gelince Hollandalı oyuncu, İstanbul'da kaldı.

9 Yusuf Duruk şehit oldu Bir dönem Trabzonspor ve BB Erzurumspor forması giyen Yusuf Duruk, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan ateş sonucu şehit oldu.