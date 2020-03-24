Beşiktaş futbolcularının tamamının testleri negatif çıktı

5Muslera'dan Erdoğan'a koronavirüs eleştirisi
Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini, koronavirüsün önüne koyduğu iddia etti. 33 yaşındaki kaleci, "Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. Ancak işler daha da karıştı" dedi.
7Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı
Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.
8Buse Terim: Babam şu anda iyi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.
9Beşiktaş feshedelim dedi, Lens vazgeçti
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens'in ısrarlarına yönetimden, 'Mikel gibi feshedersen, gidebilirsin' yanıtı gelince Hollandalı oyuncu, İstanbul'da kaldı.
10TFF'nin geçmiş olsun mesajına büyük tepki
Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.
1Muslera'dan Erdoğan'a koronavirüs eleştirisi
Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini, koronavirüsün önüne koyduğu iddia etti. 33 yaşındaki kaleci, "Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. Ancak işler daha da karıştı" dedi.
2Buse Terim: Babam şu anda iyi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.
3TFF'nin geçmiş olsun mesajına büyük tepki
Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.
6Fatih Terim, dünya basınında
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dünya basını ise manşetlerine Terim'i taşıdı...
7Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı
Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.
8Beşiktaş feshedelim dedi, Lens vazgeçti
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens'in ısrarlarına yönetimden, 'Mikel gibi feshedersen, gidebilirsin' yanıtı gelince Hollandalı oyuncu, İstanbul'da kaldı.
9Yusuf Duruk şehit oldu
Bir dönem Trabzonspor ve BB Erzurumspor forması giyen Yusuf Duruk, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan ateş sonucu şehit oldu.