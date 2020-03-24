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Beşiktaş futbolcularının tamamının testleri negatif çıktı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve futbolculara yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

| AA
Beşiktaş futbolcularının tamamının testleri negatif çıktı
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Beşiktaş futbolcularının tamamının testleri negatif çıktı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve futbolculara yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı. 

Ayrıntılar gelecek..

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