Beşiktaş-Galatasaray maçının 11'leri

Yılın son derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.
Ligin geride kalan 13 haftasında 29 puan toplayan Galatasaray, puan farkını korumak ve ezeli rakibi karşısında avantaj elde etmek istiyor.
Beşiktaş ise 6 puan gerisinde olduğu sarı-kırmızılıları, kendi sahasında mağlup ederek zirveye yaklaşmayı planlıyor.
Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak yılın son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri- Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano - Hutchinson, Tolgay - Quaresma, Oğuzhan, Babel - Cenk
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis