Beşiktaş-Galatasaray - CANLI SKOR

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8' Galatasaray'ın ilk şutu Feghouli'den geldi. Marino ile başlayan atakta Onyekuru'ya gönderilen pasta, Nijeryalı futbolcu geriye çıkardı. Feghouli'nin şutu dışarı gitti.
5' Derbinin ilk dakikalarına Beşiktaş daha etkili başladı.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasındaki dev maçta karşı karşıya geliyor.
Lider Başakşehir'in dün Sivasspor'a yenilmesinin ardından derbide kazanan taraf zirveye bir adım daha yaklaşacak. Başakşehir'le Galatasaray arasında 6, Beşiktaş'la 9 puan fark var.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Quaresma, Güven
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok