Beşiktaş-Galatasaray - CANLI SKOR

Seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, bir kez daha Trabzonspor Başkanı seçildi.

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Beşiktaş-G.Saray kadro değerleri

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 110 milyon TL. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın kadro değeri 96 milyon euro, Beşiktaş'ın ise 91.5 milyon euro.