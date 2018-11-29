Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Ligde 24 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 21 puanı bulunan Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Başakşehir, Galatasaray'a 6, Beşiktaş'a ise 9 puan fark atmış durumda. Kritik derbi zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor. İki takım da kazanarak yarıştan uzaklaşmak istemiyor.

G.SARAY ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Cüneyt Çakır, iki ezeli rakibin maçını daha önce 7 kez yönetti. Deneyimli hakem Çakır'ın düdük çaldığı maçlarda Galatasaray 5 defa sahadan galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlılar sadece 1 karşılaşmayı kazandı. 1 mücadelede ise takımlar yenişemedi.

Beşiktaş'ın Çakır'la kazandığı tek maç 2010-2011 sezonunda Ali Sami Yen'de alınan 2-1'lik galibiyetti.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Başakşehir-Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu