Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Atilla Karaoğlan olacak.

Öte yandan derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

CANER, METE KALKAVAN'A KÜFRETMİŞTİ

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a küfretmişti.

Deneyimli sol bek bu olaydan sonra 6 maç ceza almıştı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

25.10.2019 Cuma

Rizespor - Ankaragücü: Koray Gençerler

26.10.2019 Cumartesi

Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat

Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan

27.10.2019 Pazar

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya

Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan

28.10.2019 Pazartesi

Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık

