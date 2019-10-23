Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Atilla Karaoğlan olacak.
Öte yandan derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.
CANER, METE KALKAVAN'A KÜFRETMİŞTİ
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a küfretmişti.
Deneyimli sol bek bu olaydan sonra 6 maç ceza almıştı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)
Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
25.10.2019 Cuma
Rizespor - Ankaragücü: Koray Gençerler
26.10.2019 Cumartesi
Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat
Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan
27.10.2019 Pazar
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya
Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan
28.10.2019 Pazartesi
Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık