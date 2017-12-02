Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Ligi'nde derbi günü...

Beşiktaş, bu akşam sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak yılın son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

FARK 6 PUAN

Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, elde ettiği 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, averajla dördüncü sırada bulunuyor.

342. DERBİ

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de yapacakları derbiyle 342. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 341 maçın 120'sini Galatasaray, 108'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 448 golle karşılık verdi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 118 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 33 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 124 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş



Fabri

Gökhan

Tosic

Pepe

Adriano

Atiba

Tolgay

Oğuzhan

Babel

Quaresma

Cenk



Galatasaray



Muslera

Mariano

Maicon

Serdar

Linnes

Fernando

Ndiaye

Belhanda

Yasin

Rodrigues

Gomis