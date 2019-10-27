Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri

1 Ryan Donk derbide yok Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Donk, oğlunun ameliyat olduğunu ve bu sebepten dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

2 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kayserispor'a 4 attı Süper Lig'in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

3 Hasan Ali Kaldırım E-spor'a el attı Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, "Hak3espor" adını verdiği bir espor takımı kurdu. Milli oyuncu, takımını İnstagram hesabı üzerinden duyurdu.

4 Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü Bundesliga 2'de oynanan Karlsruhe-Hannover 96 maçında, rakibine yumruk atan Hannover 96 kalecisi Zieler kırmızı kart gördü.

5 Emery: Mesut'un kadro dışı kalması ortak kararımız Mesut Özil'i kadro dışı bıraktığı için İngiliz basını tarafından ağır eleştiriler alan Emery, bu kararda yönetimin büyük etkisi olduğunu ifade etti.

6 Aykut Kocaman, Ozan Tufan sorusuna cevap vermedi Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Aykut Kocaman, milli oyuncunun gelişimiyle ilgili sorulan bir soruyu cevapsız bıraktı.

7 Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci Hajduk Split'in Slaven Koprivnica'yı konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Slaven Koprivnicalı futbolcular gol attıklarını düşünüp sevinirken, gol yediler.

8 Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.

9 Derbi öncesi hocaların motivasyon konuşmaları Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın teknik adamları da oyuncularıyla son kez görüştü. Avcı da Terim de tek hedef olarak galibiyeti işaret etti.