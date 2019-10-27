Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. undefined Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
KAYBEDEN TAKIM ZİRVEDEN UZAKLAŞACAK
Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor.
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım ise geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine "dur" demek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Ljajic, Caner, Lens, Güven.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.