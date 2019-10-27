1 Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.

2 Derbi öncesi hocaların motivasyon konuşmaları Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın teknik adamları da oyuncularıyla son kez görüştü. Avcı da Terim de tek hedef olarak galibiyeti işaret etti.

3 Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

4 Yusuf Yazıcı 1 gol 2 asistle maça damga vurdu Fransa Ligue 1'in 11'inci hafta maçında milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, evinde Bordeax'u 3-0 yenerken, Yusuf'un performansı takdir topladı.

5 Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi Fenerbahçe deplasmanında 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, özellikle ceza sahası dışından gelen tehditlere karşı çaresiz kaldıklarına vurgu yaptı.

6 Ersun Yanal: Birlikte yürürsek önümüzde kimse duramaz Konyaspor'u evinde 5-1 gibi farklı bir skorla yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kanatlarla süratli ve çabuk oynayarak sonuca gittiklerini belirtti.

7 Vedat Muriç durdurulamıyor Sarı-lacivertlilerin sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla 5. golünü Konyaspor'a attı.

8 Beşiktaş'ta 5 futbolcu iyileşti Yarın (27 Ekim Pazar) Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkları bulunan Ruiz, Douglas, Gökhan Gönül, Diaby ve N’Koudou son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

9 Fenerbahçe, Konyaspor'a fark attı Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Aykut Kocamanlı Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Goller Rodrigues, Zanka, Ozan, Gustavo ve Vedat Muriç'ten geldi.