Basketbolda Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti

Beşiktaş Sompo Sigorta bu sonuçla sezonun 9. galibiyetini, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6. mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlılar, maçtan önce Shaq McKissic’in sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırma kararıyla sarsıldı ve bu konu gündemin ana maddesi oldu.

Taraftarının da desteğiyle maça beklenenden çok daha iyi başlayan Beşiktaş, özellikle ilk devrede oyunu domine eden taraf oldu ve zaman zaman farkı da çift hanelerde tuttu.

Ev sahibi ekip, soyunma odasına 32-29’la gitti. Üçüncü çeyreğe de Beşiktaş iyi başlayan taraf olsa da, çeyreğin sonuna doğru Galatasaray Doğa Sigorta oyunda dengeyi sağladı ve 50-48’le skorda üstünlüğü de eline aldı.

SON ÇEYREKTE İSMET AKPINAR SAHNEYE ÇIKTI

Konuk ekip, son çeyreğe de 55-51’le girdi. Son çeyrekte İsmet Akpınar sorumluluk alan isim olurken, takımını krizden çıkardı ve maçın son 5 dakikasına Beşiktaş 64-61’le önde girdi.

Kalan sürede büyük oynayan İsmet Akpınar önerliğinde Beşiktaş avantajını bırakmadı ve maçta kazanan taraf oldu.

Beşiktaş: İsmet Akpınar 19 sayı-4 asist, Oğuz Savaş 14 sayı-10 ribaunt, Samet Geyik 12 sayı-8 ribaunt, Birkan Batuk 10 sayı-4 ribaunt ve Toddrick Gotcher 9 sayı-9 ribaunt yaptı.

Galatasaray: Aaron Harrison 16 sayı-7 ribaunt, Zach Auguste 14 sayı-6 ribaunt, Tai Webster 11 sayı-4 asist, Alex Poythress 8 sayı-11 ribaunt ve Ege Arar 6 sayı-3 ribaunt yaptı.