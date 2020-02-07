Beşiktaş, Gaziantep FK'yı ağırlayacak

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak.

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle aldı. Gaziantep FK, 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

SERGEN YALÇIN, TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına yarın çıkacak.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

BOATENG FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak.

Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya'nın Fiorentina takımından kiralamıştı.