Beşiktaş-Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıkıyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele BeIN Sport'tan naklen yayınlanacak...
EKSİKLER
Sakatlıktan kurtulan Lens'in durumu belirsiz, Kadroda olmayan tek isim Dorukhan Toköz.
Gaziantep'te ise cezalı Djilobodji, sakatlığı bulunan Muğdat, Abdul Aziz Tetteh ve Jefferson maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Gökhan Gönül
Vida
Ruiz
Caner Erkin
Elneny
N'Koudou
Lens
Atiba
Ljajic
Burak Yılmaz
Gaziantep FK
Günay Güvenç
Olkowski
Oğuz Ceylan
Kana-Bıyık
Tosca
Morais
Chibsah
Diarra
Güray Vural
Maxim
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