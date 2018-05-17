Beşiktaş, gelecek yıl Türkiye Kupası'nda yok

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası itirazını reddetti ve hükmen mağlubiyet nedeniyle gelecek sezon Türkiye Kupası'ndan men ve bu sezon kupadan kazandığı gelirlerin iadesini onadı.

Bu kararın ardından Beşiktaş'ın gelecek sezon Türkiye Kupası'nda yer alamayacağı da kesinlik kazandı.

Tahkim Kurulu Kararları'nda şu ifadeler yer aldı;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 05.05.2018 tarihli E. 2017-2018/969 K.2017-2018/1146 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca;(3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına 2017 - 2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."