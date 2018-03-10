Beşiktaş-Gençlerbirliği - CANLI SKOR

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70' Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasında Negredo rahat pozisyonda zayıf bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Hopf'un kucağında kaldı.

66' Golden sonra Beşiktaş biraz frene bastı. Konuk ekip Gençlerbirliği ise takım halinde öne çıkmaya çalışıyor.

53' GOL... Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği (Talisca)

48' Beşiktaş gole yaklaştı. Lens'in vuruşunda kaleci Hopf gole izin vermedi.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Gençlerbirliği

36' Gençlerbirliği gole yaklaştı! Skuletic'in çaprazdan vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.

30' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Babel'in ceza alanı içinden vuruşu üstten auta gitti.

25' Beşiktaş gole yaklaştı. Babel karşı karşıya pozisyonda çaprazdan yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.

22' Ev sahibi Beşiktaş oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Siyah-beyazlı takım bu dakikalarda Gençlerbirliği savunmasını bunalttı.

10' Beşiktaş oyunu rakip shaya yıktı. Gençlerbirliği ise uzun toplarla ve kontra ataklarla pozisyon arıyor.

5' Mücadeleye iki takım da atak futbol oynayarak başladı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle yarışı yeniden ortak olan Beşiktaş, Başakşehir'in Alanyaspor'a yenildiği haftada sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ikinci sıraya yükselmek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic