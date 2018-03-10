Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

1 Ozan Tufan derbi kadrosunda yer alacak Geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman tarafından affedilen Ozan Tufan'ın Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

2 Trabzonspor'a bir kötü haber de Ersun Yanal'dan Ersun Yanal'ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor Kulübü, 1.3 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

3 Aykut Kocaman: Sistemin dışına çıkmayın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Malatyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Kocaman, "Son yarım saatte doldur-boşalt yapmayın" dedi.

4 Aziz Yıldırım futbolcularla toplantı yaptı Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Valbuena ile bir toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Kazandığınız paranın hakkını verin. Savaşan bir takım istiyorum" dediği öğrenildi.

5 Trencin Kulübü Başkanı: Trabzonspor'a üzüldük Trabzonspor'un aldığı transfer yasağı cezası hakkında konuşan Trencin Kulübü Başkanı Robert Rybnicek, "FIFA'ya giderek Trabzonspor'a yardımcı olmak isteriz" dedi.

6 Beşiktaş'tan Milan Badelj girişimi Sezon sonunda 35 yaşındaki Atiba ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş yönetimi, Kanadalı oyuncunun yerini Fiorentinalı Milan Badelj ile doldurmanın planlarını yapıyor.

7 Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak ettik Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Hak edecek bir şey yapmadık." dedi.

8 Epureanu ve Emre Belözoğlu Beşiktaş maçında yok Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

9 Başakşehir, Alanyaspor'dan 4 yedi Başakşehir Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.