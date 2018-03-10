Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle yarışı yeniden ortak olan Beşiktaş, Başakşehir'in Alanyaspor'a yenildiği haftada sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ikinci sıraya yükselmek istiyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Medel
Tosic
Caner
Tolgay
Atiba
Lens
Talisca
Babel
Negredo
Gençlerbirliği
Hopf
Ahmet
Pogba
Alper
Uğur
Khalili
Scekic
Sessegnon
Jailton
Manu
Skuletic