Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan. Mücadele saat 20:30'da başlayacak ve BeinSports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezası, Burak Yılmaz, Douglas Santos, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde ise Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano kart cezaları nedeniyle yok. Sakatlığı süren Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz kadroda olmayacak.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Umut.

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Halil, Yasin, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sefa, Ayite.