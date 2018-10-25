Beşiktaş-Genk - CANLI SKOR

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Anderlecht-Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

2 Trabzonspor'dan örnek davranış Trabzon'da birçok derneğin de katılımıyla düzenlenen yemek organizasyonunda bordo-mavili takımın futbolcuları davetlilere yemek servisi yaptılar.

3 Türk takımlarının UEFA'dan kazandığı para Geçen sezon UEFA'nın kulüp organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Başakşehir ve Konyaspor toplam 68 milyon 326 bin 957 euro gelir elde etti.

4 Ramos hayranını rezil eden tıraş Ramos hayranı bir futbolsever, tecrübeli futbolcunun yüzünü kafasına tıraş ettirmek istedi ancak berber bunu başaramadı.

5 Ozan'ı Comolli bırakmadı Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan Ozan Tufan, Comolli'nin istediği yüksek bonservis bedeli yüzünden Alman ekibine transfer olamadı.

6 Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

7 Neymar'la Cavani yine kavga etti PSG'nin yıldızları Neymar'la Cavani bir kez daha topa vurmak için kavga ettiler.

8 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

9 Ozan Kabak ilk Devler Ligi maçında parladı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçta Muslera'yla birlikte maçın en iyisi olan Ozan Kabak, gösterdiği performansla tam not aldı.