Beşiktaş-Genk - CANLI SKOR

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Lens, Larin
Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo,Mæhle, Heynen, Lucumi, Ndongala