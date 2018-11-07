Adriano ve Gökhan, Genk maçında yok

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek. Grupta sonuncu durumda bulunan temsilcimiz tur atlamak için kazanmak zorunda.

Genk Arena'da Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Mücadelenin beINSPORTS 1 kanalından yayınlanması bekleniyor. Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GÖKHAN VE ADRİANO YOK

Belçika'ya giden kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Adriano yer almadı. Ayrıca Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre de bu maçta forma giyemeyecek.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu : Tolga Zengin, Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Roco, Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Dorukhan Toköz, Lens, Babel, Quaresma, Love, Larin, Mustafa Pektemek

Beşiktaş'ın muhtemel Genk 11'i: Karius, Caner, Pepe, Vida, Necip, Medel, Tolgay, Ljajic, Quaresma, Babel, Love



