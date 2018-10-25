Beşiktaş-Genk maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak.
Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor. İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Tolgay, Necip, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Love
Genk: Vukovic, Nastis, Dewaest, Lucumi, Malinovsky, Pozuelo, Berge, Maehle, Ndongala, Samatta, Trossard