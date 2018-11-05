Beşiktaş Genk maçına 6 eksikle çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adriano Correia katılmadı.

Tedavi olan ve dinlendirilen Gökhan Gönül, Gary Medel, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel de çalışmada yer almadı. Siyah-beyazlı oyuncular antrenmanda pas çalışması yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maç oynandı.

Çift kale maçta Enzo Roco sakatlık geçirdi. Roco, tedavisinin ardından çalışmayı sürdürdü. İdmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Serdal Adalı ile Ahmet Kavalcı da takip etti. Şenol Güneş, bir süre Orman ve yöneticilerle görüştükten sonra antrenman sahasına döndü.