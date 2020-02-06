1 Fatih Terim'den Belhanda'ya: Ruh hastası Alanyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kötü bir pas veren Belhanda için "Hasta ya, ruh hastası" derken kameralara yakalandı.

2 Beşiktaş Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı Beşiktaş, Kocaelispor'un genç yeteneği Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştı. 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonu siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

3 Galatasaray turu zora soktu Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

4 Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş halkın takımıdır Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, kulüp televizyonuna verdiği röportajda yeni takımı, ilk maçında attığı gol ve Beşiktaş'tan bahsetti.

5 Ersun Yanal: Futbolun içine giremiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor maçı sonrasın yaptığı açıklamada, "Futbolu konuşmak istemediğimiz bir gün oldu" dedi.

6 Fenerbahçe yarı finalin kapısını araladı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

7 Kırmızı kart görmeyen futbolcular UEFA, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen futbolcuları derledi. Listede Raul Gonzalez, Michel Platini ve Lionel Messi gibi isimler de var.

8 Kırklarelisporlu taraftarlar maçı çatıdan takip etti Kırklarelispor-Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar, stadın etrafındaki evlerin balkonlarına ve çatılarına çıktı.

9 Adanaspor, bir kez daha Eyüp Arın'la anlaştı Adanaspor'da altyapı, gelişim sorumluluğu ve teknik direktörlük gibi çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, 19. kez göreve getirildi.