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Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı

Beşiktaş, Kocaelispor'un genç yeteneği Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştı. 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonu siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

| Haber Merkezi
Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı
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Önümüzdeki sezon kadrosuna genç isimleri katmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, şimdiden harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, 3. Lig ekibi Kocaelispor'da forma giyen genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar'la anlaşmaya vardı.

İMZA 5 YILLIK

Sezon sonu siyah-beyazlı kulübe imza atacak olan 18 yaşındaki futbolcuyla, 5 yıllık kontrat yapılacağı öğrenildi.

11 GOL 3 ASİST

3. Lig maçlarını yakından takip edenlerin "Ligin en iyisi" dediği 2001 doğumlu futbolcu, bu sezon ligde ve kupada çıktığı 22 maç 11 gol attı, 3 de asist yaptı.

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