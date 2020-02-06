Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı

Önümüzdeki sezon kadrosuna genç isimleri katmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, şimdiden harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, 3. Lig ekibi Kocaelispor'da forma giyen genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar'la anlaşmaya vardı.
İMZA 5 YILLIK
Sezon sonu siyah-beyazlı kulübe imza atacak olan 18 yaşındaki futbolcuyla, 5 yıllık kontrat yapılacağı öğrenildi.
11 GOL 3 ASİST
3. Lig maçlarını yakından takip edenlerin "Ligin en iyisi" dediği 2001 doğumlu futbolcu, bu sezon ligde ve kupada çıktığı 22 maç 11 gol attı, 3 de asist yaptı.