Beşiktaş Gökhan Keskin'i gönderdi

6,784 kez izlendi

Beşiktaş'ın istediği Davy Klaassen'in en şık hareketleri

76,831 kez izlendi

9,867 kez izlendi

43,189 kez izlendi

Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez kızıyla görüntülendi

9,690 kez izlendi

11,045 kez izlendi

Fenerbahçeli taraftarlar mazbata törenine akın etti

29,365 kez izlendi

10,413 kez izlendi

Michael Lang'ın en güzel golleri

27,788 kez izlendi

Futbol camiası iftarda bir araya geldi

13,417 kez izlendi

1 Messi, Arjantin'i bırakma sinyali verdi Arjantin'in yıldızı Messi, Dünya Kupası'nı kazanamazlarsa Milli Takım'ı bırakabileceğini belirtti.

2 Trezeguet: Size söz verdim, başkasına gitmem Sözleşmesinde bulunan 5 milyon euroya serbest kalır maddesinden dolayı sarı-kırmızılıları tedirgin eden Trezeguet, Galatasaraylı yetkililere "Size söz verdim, başkasına gitmem" dedi.

3 Comolli'nin listesindeki 4 genç Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Comolli, 4 genç oyuncuyu sarı-lacivertli kulübe transfer edecek.

4 Ahmet Ağaoğlu'nun Ali Koç yorumu Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç hakkında konuştu. Trabzonspor Başkanı, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz artık kavgaların içinde olmak istemiyoruz" dedi.

5 Gomis: Galatasaray isterse giderim Süper Lig'in gol kralı Gomis, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Fransız golcü, "Kulübün durumunun ve bazı sorunların farkındayım. Galatasaray isterse giderim" dedi.

6 UEFA, Fenerbahçe'nin cezalarını esnetiyor FIFA, Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kurallarına uymasından sonra bazı cezalarda esnekliğe gidecek.

7 Fernandes Beşiktaş'a dönmek istiyor Lokomotiv Moskova forması giyen Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönmek istediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti. Son kararı Başkan Fikret Orman verecek.

8 G.Saray'ın UEFA kriterleri için yapacağı 2 transfer UEFA'ya bildirilecek kadroda altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurmak zorunda olan Galatasaray, eski futbolcuları Sadık Çiftpınar ve Semih Kaya'yı transfer edebilir.

9 Volkan Demirel fedakârlığa hazır Volkan Demirel'in menajeri, tecrübeli kalecinin Fenerbahçe için fedakârlık yapacağını belirterek, "1907 TL'ye bile imza atar" dedi.