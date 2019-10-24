Beşiktaş golü Oğuzhan'ın hatasıyla yedi

Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki üçüncü maçında sahasında Braga'yı konuk etti.
OĞUZHAN HATA YAPTI BRAGA GOLÜ ATTI
Portekiz ekibi karşısında maça etkili başlayan siyah-beyazlılar net goller kaçırdı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş, 38. dakikada ise kalesinde golü gördü.
Güzel futbolunu golle süslemek isteyen temsilcimiz, Oğuzhan Özyakup'un büyük hatası sonrası yenik duruma düştü.
Takım halinde atağa çıktığımız anda Oğuzhan'ın hatalı geri pasında Bragalı futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topta Ricardo Horta, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.
Oğuzhan Özyakup, hatasından sonra her topu ayağına aldığında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.