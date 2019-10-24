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Genç halterci Nuray Levent Avrupa ikincisi oldu

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1 Beşiktaş grubunda puan alamadı Sahasında Braga'ya yenilen temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çıktığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı.

2 Başakşehir Wolfsberger'i devirdi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.

3 Beşiktaş golü Oğuzhan'ın hatasıyla yedi Temsilcimiz Beşiktaş'ın Braga'dan yediği golde Oğuzhan Özyakup büyük bir hata yaptı.

4 Beşiktaş yine mağlup oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubu 3. hafta maçında sahasında Braga'ya kendi evinde 2-1 yenildi.

5 Genk yerine Gent'e gittiler, maç izleyemediler Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçı için bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gidince karşılaşmayı kaçırdı.

6 Nedved: Merih'in asker selamı düşünce özgürlüğü Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, Merih Demiral'ın asker selamı vermesi hakkında, "Etik değerlerimize aykırı değil" dedi.

7 Mesut ile Emery idmanda tartıştı Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, hocası Emery ile tartıştıktan sonra, Twitter hesabından "Beni güldürüyorsun" şeklinde bir tweet attı.

8 Rıza Kayaalp şampiyon oldu Rıza Kayaalp, Askeri Olimpiyat Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

9 Sporcuların ücretlerinden alınacak vergiler artırıldı Vergi sistemine ilişkin yeni düzenlemenin, ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten, yüzde 20'ye çıkarıldı.