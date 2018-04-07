Beşiktaş-Göztepe - CANLI SKOR

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8' Göztepe gole çok yaklaştı. Demba Ba, boş durumdaki arkadaşına pas atmayı tercih etmedi. Demba Ba'nın şutu auta çıktı.

5' Ev sahibi Beşiktaş, mücadelenin ilk dakikalarına taraftarının da desteğiyle etkili başladı.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu kez sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Vagner Love ile Gökhan Gönül maçta forma giyemiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba