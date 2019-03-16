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Beşiktaş-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşılaşacak.

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Beşiktaş-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner, Dorukhan, Atiba, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Kadu, Agbenyu, Castro, Borges, Yasin, Ngando, Serdar, Deniz

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