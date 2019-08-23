Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

1 Falcao'dan bir Galatasaray paylaşımı daha Galatasaraylı taraftarların transferini dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao, sosyal medya hesabından sarı-kırmızı renkli bayrak paylaşımı yaptı.

2 Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'a ve Trabzon'a hayran kalan Sturridge'nin kız arkadaşı, "Bu algıyı kırmalısınız, sizin ülkeniz yurt dışında çok farklı tanıtılıyor" dedi.

3 Taraftar N'Koudou'yu Lens ve Love'a benzetti Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'nun Lens ve Vagner Love'a olan benzerliği, "Sonu benzemesin" yorumlarına neden oldu.

4 Trabzonspor AEK'yı 3 golle geçti UEFA Avrupa Ligi Play Off turunun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup etti.

5 Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor yine haciz şokuna uğradı.

6 N'Koudou: Delici bir oyuncuyum Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, daha önce nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmıştı. Fransız futbolcu, "Delici bir oyuncuyum. Herkes ne kadar hızlı olduğumu bilir" demişti.

7 Zanka: Hedef 29'uncu şampiyonluk Türkiye'de son dönemde yaşanan şampiyonluk sayıları konusundaki tartışma, Fenerbahçeli futbolcuların da kafasını karıştırmış durumda.

8 Ahmet Bulut: Falcao'da sorun yok Falcao transferi hakkında konuşan menajer Ahmet Bulut, "Monaco yönetimi yerini doldurduklarına inandıkları an golcü futbolcuyu bırakacak" dedi.

9 Orhan Ak istifa etti Beşiktaşlı taraftarların takımda görmek istemediği yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden istifa etti.