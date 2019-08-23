Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Ligin ilk haftasında Sivasspor'a 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşuyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık yöneteceğı müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında oynanan son 6 maçta Beşiktaş 5 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçı da siyah-beyazlı takım kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ
Karius
Gökhan
Vida
Ruiz
Rebocho
Oğuzhan
Dorukhan
Ljajic
Quaresma
Boyd
Güven
GÖZTEPE
Beto
Gassama
Sanneh
Titit
Schwechlen
Poko
Castro
Deniz
Serdar
Yasin
Eren Derdiyok