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Beşiktaş gözünü gurbetçilere dikti

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Takımı gençleştirmeyi planlayan siyah-beyazlıların scout ekibi yurt dışında forma giyen genç gurbetçileri takibe aldı.

Beşiktaş gözünü gurbetçilere dikti
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Beşiktaş oyuncu izleme komitesi, mevcut takımı gençleştirmek adına genç gurbetçi oyuncuları yakın takip ediyor.

İzlediği gurbetçi oyuncuları transfer ederek bu isimleri başka takımlara kiralık vermeyi ya da yurt dışındaki bir pilot takımda oynatmayı hedefleyen yönetim, yeni bir altyapı yapılanmasına gidecek.

4 GURBETÇİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mannheim’da oynayan kaleci Kubilay Doğan’ı bir süredir Almanya’daki scoutlar aracılığıyla takip altında tutan izleme komitesi, 19 yaşındaki Türk kaleciyi izlemeye devam edecek.

Almanya’nın milli takım scoutları tarafından da takip edilen genç kaleci dışında, Nimes’te oynayan Umut Bozok, Leverkusen forması giyen Güven Yalçın, Düsseldorf kadrosunda yer alan Muhayer Oktay gibi isimlerin de takip edildiği ortaya çıktı.

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