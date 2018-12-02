Beşiktaş-G.Saray maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasındaki dev maçta karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'deki bu dev karşılaşma 20:00'da başlayacak ve mücadelede Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacakken, maçın 4. hakemi ise Koray Gençerler olacak.

DERBİNİN ÖNEMİ ARTTI

Lider Başakşehir'in dün Sivasspor'a yenilmesinin ardından derbide kazanan taraf zirveye bir adım daha yaklaşacak. Başakşehir'le Galatasaray arasında 6, Beşiktaş'la 9 puan fark var.

FATİH TERİM TRİBÜNDE OLACAK

Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek. Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek. Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

G.SARAY'DA 7 İSİM OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak. Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı. UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Gökhan Gönül, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Lens, Vagner Love

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Mariano, Feghouli, Onyekuru, Eren