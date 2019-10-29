Beşiktaş, G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir PFDK'da

Süper Lig'de oynanan 9. hafta maçlarının ardından bazı takımlar Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 29.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
İşte yapılan açıklama:
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.